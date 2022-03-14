Производитель шин Bridgestone приостанавливает работу своего завода в Ульяновске

Один из крупнейших в мире производителей шин — японская компания Bridgestone объявила о приостановке работы своего завода в Ульяновске из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Производство приостановят с 18 марта 2022 года. Компания продолжит оказывать поддержку своему персоналу во всех подразделениях и будет выплачивать зарплату.

Фото: wikimedia.org

На прошлой неделе производитель шин Continental приостановил производство и деятельность в России. Завод компании располагается в Калуге. Также Continental участвует в совместном предприятии в Чистополе, которое занимается сборкой тахографов для коммерческих автомобилей.



Татьяна Леухина