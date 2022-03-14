Банк России изменит порядок расчета и публикации официальных курсов доллара и евро

Банк России уведомил о планах изменить порядок расчета и публикации официальных курсов иностранных валют. Проект указания регулятор направил на регистрацию в Министерство юстиции. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

— Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю, — сообщили в Центробанке.

Официальный курс доллара Банк России будет устанавливать на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по мск вместо прежнего периода с 10.00 до 11.30 мск. Это позволит учесть большее количество сделок в течение дня, объяснили в регуляторе.

Официальный курс евро к рублю ЦБ будет устанавливать так же, как и официальные курсы других иностранных валют. Как разъяснили в регуляторе, это упростит порядок установления и публикации официальных курсов.

С начала специальной военной операции России на Украине курсы доллара и евро неоднократно били рекорды. Так, 10 марта по данным Московской биржи на 11.11 мск курс евро вырос до 132,31 рубля, а доллара — до 120,5 рубля.



Татьяна Демина