В России за сутки выявили 41 055 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 41 055 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 17 376 241 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 14 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 105 243 человека, всего выздоровевших — 15 585 650 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 533 россиян, всего от инфекции скончались 361 344 человека.
Вчера сообщалось, что в России выявили 44 989 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».
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