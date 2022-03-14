В России за сутки выявили 41 055 случаев заболевания коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 41 055 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 17 376 241 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 14 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 105 243 человека, всего выздоровевших — 15 585 650 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 533 россиян, всего от инфекции скончались 361 344 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 44 989 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко