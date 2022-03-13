В Евросоюзе ожидают утверждения новых санкций против России 14 марта

Французское председательство в Совете стран Евросоюза заявило, что доработка и утверждение новых санкций против России на уровне постоянных представительств государств ЕС ожидается 14 марта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на организацию.

Ограничительные меры разработаны по итогам саммита лидеров стран Евросоюза в Версале в конце этой недели. Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий уже представили предложения по новым санкциям в отношении РФ.

Сегодня днем министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал новые санкции, вводимые Евросоюзом против России. По его словам, они должны вступить в силу уже сегодня. Он отметил, что постпреды стран ЕС в Брюсселе придут к соглашению на одновременный запрет импорта сталелитейной продукции из России, экспорта предметов люкса в РФ, любых инвестиций в нефтедобычу и перерабатывающие заводы, а также расширение санкционного списка олигархов.

Дарья Акимова