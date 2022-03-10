В США одобрили законопроект о запрете импорта энергоресурсов из РФ

Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект, запрещающий импорт нефти и энергоресурсов из России, сообщает «РИА Новости».



Кроме запрета на импорт нефти и энергоносителей предусматривается предложение инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок России и приостановке членства страны в организации.

Законопроект поддержали 414 членов палаты, 17 были против.

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Ранее вице-премьер России Александр Новак комментировал ситуацию на рынке энергоресурсов и разговоры европейских чиновников о планах отказаться от российской нефти и прочего сырья. По его словам, РФ готова к такому развитию событий, хотя и обеспокоена заявлениями Европы по этой теме. По словам Новака, если Европа откажется от российской нефти, то она не сможет быстро заместить ее объемы — в короткие сроки это сделать невозможно. По его расчетам, на это потребуется не один год, что невыгодно для жителей европейских стран и даже для США.

Маргарита Головатенко