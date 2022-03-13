Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела больницы в Волновахе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела больницы в городе Волновахи, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек, сообщает СК РФ.

По данным СК, украинские военные обстреляли из танка и РСЗО «Град» больницу с пациентами при отступлении из Волновахи. До этого ВСУ вели огонь по бойцам ДНР из здания и двора этой больницы. Как сообщили сотрудники больницы, уходя, ВСУ заминировали корпуса.

«Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных обстрелов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих», — сказано в сообщении ведомства.

Фото: кадр видео

Главный врач больницы Виктор Саранов рассказал, что танки стояли прямо во дворе. По его словам, при обстреле «Градами» украинские войска для наводки ориентировались на звонки пациентов и сотрудников больницы по мобильным телефонам.

Большинство врачей и пациентов, включая рожениц из родильного отделения, выжили, укрывшись в подвале. За время, пока они скрывались в подвалах, медики приняли роды, на свет появились шестеро младенцев, сообщил один из работников больницы.

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Маргарита Головатенко