Эксперт заявил, что бензин в России подешевеет на три-четыре рубля за литр

Фото: Максим Платонов

Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал заявил, что бензин в России подешевеет на три-четыре рубля за литр. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, нынешнее снижение цен на топливо связано с событиями в мире. Но при этом сдерживающим фактором их падения и фактором будущего подъема будет недавний рост ключевой ставки ЦБ РФ до 20%. Сигал считает, что понижение стоимости бензина вряд ли будет носить массовый или долгосрочный характер, поэтому не стоит ждать снижения цен больше чем на три-четыре рубля. Затем они снова начнут расти из-за апрельских оптовых закупок топлива на АЗС, которые уже будут дороже.

28 февраля было отмечено резкое снижение биржевых цен на топливо в России. Вслед за этим начали постепенно опускаться цены на АЗС в некоторых регионах. Например, в Нижегородской, Иркутской области, Приморском крае, Сыктывкаре, Салехарде.

Фото: realnoevremya.ru

В конце января бензин в России был вторым по дешевизне в Европе. Его средняя стоимость составляла 51,3 рубля за литр.





Дарья Акимова