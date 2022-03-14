В Татарстане на капремонт домов культуры и художественных школ выделят 161 миллион рублей

ГКУ «Главинвестстрой РТ» объявило тендер на выполнение капитального ремонта в двух учреждениях дополнительного образования, трех домах культуры и музее. Стоимость контракта составляет 161 миллион рублей, средства выделяются из бюджета Татарстана, следует из материалов на портале госзакупок.

Работы пройдут на следующих объектах:

Школа искусств имени С. Сайдашева в селе Дубъязы Высокогорского района РТ.

Детская школа искусств Актанышского района Татарстана в селе Актаныш на пр. Мира, 62.

Сельский Дом культуры в поселке Новый Тукаевского района.

Краеведческий музей Менделеевска, расположенный на ул. С. Гассара, 1.

Центр культуры пгт. Балтаси, на ул. Ленина, 52.

Дом культуры села Никольское Лаишевского района РТ.

Подрядчик обязуется провести ремонтные работы фасада, отопления, потолков, канализации и систем энергоснабжения. Кроме того, ему необходимо поставить мебель и инвентарь.

Заявку на участие в тендере можно подать до 17 марта. Итоги подведут 21 марта.

Фото: kzn.ru (архив)

Главинвестстрой РТ также объявил тендер капитальный ремонт в образовательных учреждениях в нескольких районах республике, а также в одном из общежитий на 145,1 млн рублей.

Максим Кокунин