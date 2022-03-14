В Татарстане на капремонт домов культуры и художественных школ выделят 161 миллион рублей
ГКУ «Главинвестстрой РТ» объявило тендер на выполнение капитального ремонта в двух учреждениях дополнительного образования, трех домах культуры и музее. Стоимость контракта составляет 161 миллион рублей, средства выделяются из бюджета Татарстана, следует из материалов на портале госзакупок.
Работы пройдут на следующих объектах:
- Школа искусств имени С. Сайдашева в селе Дубъязы Высокогорского района РТ.
- Детская школа искусств Актанышского района Татарстана в селе Актаныш на пр. Мира, 62.
- Сельский Дом культуры в поселке Новый Тукаевского района.
- Краеведческий музей Менделеевска, расположенный на ул. С. Гассара, 1.
- Центр культуры пгт. Балтаси, на ул. Ленина, 52.
- Дом культуры села Никольское Лаишевского района РТ.
Подрядчик обязуется провести ремонтные работы фасада, отопления, потолков, канализации и систем энергоснабжения. Кроме того, ему необходимо поставить мебель и инвентарь.
Заявку на участие в тендере можно подать до 17 марта. Итоги подведут 21 марта.
Главинвестстрой РТ также объявил тендер капитальный ремонт в образовательных учреждениях в нескольких районах республике, а также в одном из общежитий на 145,1 млн рублей.
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