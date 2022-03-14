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В Татарстане на капремонт домов культуры и художественных школ выделят 161 миллион рублей

00:35, 14.03.2022
В Татарстане на капремонт домов культуры и художественных школ выделят 161 миллион рублей
Фото: kzn.ru

ГКУ «Главинвестстрой РТ» объявило тендер на выполнение капитального ремонта в двух учреждениях дополнительного образования, трех домах культуры и музее. Стоимость контракта составляет 161 миллион рублей, средства выделяются из бюджета Татарстана, следует из материалов на портале госзакупок.

Работы пройдут на следующих объектах:

  • Школа искусств имени С. Сайдашева в селе Дубъязы Высокогорского района РТ.
  • Детская школа искусств Актанышского района Татарстана в селе Актаныш на пр. Мира, 62.
  • Сельский Дом культуры в поселке Новый Тукаевского района.
  • Краеведческий музей Менделеевска, расположенный на ул. С. Гассара, 1.
  • Центр культуры пгт. Балтаси, на ул. Ленина, 52.
  • Дом культуры села Никольское Лаишевского района РТ.

Подрядчик обязуется провести ремонтные работы фасада, отопления, потолков, канализации и систем энергоснабжения. Кроме того, ему необходимо поставить мебель и инвентарь.

Заявку на участие в тендере можно подать до 17 марта. Итоги подведут 21 марта.

Фото: kzn.ru (архив)

Главинвестстрой РТ также объявил тендер капитальный ремонт в образовательных учреждениях в нескольких районах республике, а также в одном из общежитий на 145,1 млн рублей.

    Максим Кокунин
    ОбществоОбразованиеИнфраструктура Татарстан

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