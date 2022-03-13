В субботу в Казани поймали 14 пьяных водителей

Фото: ГИБДД Казани

ГИБДД Казани в субботу задержало 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения, у еще шести водителей не было прав управления транспортом.

За 12 марта произошло 173 ДТП, из которых одно с пострадавшими — автомобиль наехал на препятствие.

В отделы полиции доставили шесть граждан, которых подозревают в совершении преступлений, сообщили в Госавтоинспекции города.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в пятницу, 11 марта, произошло 195 ДТП, четыре из которых — с пострадавшими. В столице Татарстана случилось два столкновения и два наезда на стоящий транспорт. Девять водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, у семи водителей не было прав на управление автомобилем.

Маргарита Головатенко