В субботу в Казани поймали 14 пьяных водителей
ГИБДД Казани в субботу задержало 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения, у еще шести водителей не было прав управления транспортом.
За 12 марта произошло 173 ДТП, из которых одно с пострадавшими — автомобиль наехал на препятствие.
В отделы полиции доставили шесть граждан, которых подозревают в совершении преступлений, сообщили в Госавтоинспекции города.
В Казани в пятницу, 11 марта, произошло 195 ДТП, четыре из которых — с пострадавшими. В столице Татарстана случилось два столкновения и два наезда на стоящий транспорт. Девять водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, у семи водителей не было прав на управление автомобилем.
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