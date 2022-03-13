В Казани почтили память татарского писателя Галимджана Ибрагимова

В эту субботу в Казани почтили память татарского писателя, ученого и общественного деятеля Галимджана Ибрагимова. 12 марта 2022 года исполнилось 135 лет со дня его рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.

В честь этого события состоялось возложение цветов к бюсту писателя, расположенному около татарской гимназии №17, которая носит его имя, в Московском районе Казани. В церемонии принимали участие известные татарстанские писатели и публицисты Рифат Джамал, Лябиб Лерон, Рафис Корбанов, Йолдыз Шарапова, представители исполкома Казани, Минкульта и Минобра РТ. Участники также посетили школьный музей, где представлена экспозиция, посвященная Ибрагимову. Ученики рассказали о деятельности и творческом пути писателя.

Среди самых известных произведений Ибрагимова — рассказы и повести «Судьба татарской женщины», «Дети природы», романы «Молодые сердца», «Наши дни». Также им были написаны научные работы, такие как «Татарская грамматика», «Теория литературы» и «Методика преподавания родного языка».

Фото: mincult.tatarstan.ru

15 февраля, в день рождения татарского поэта Мусы Джалиля, в Казани почтили его память. Доктор филологических наук, профессор КФУ Альфат Закирзянов отметил, что творчество Джалиля, в котором отражены гуманистические идеалы всего человечества, близко и знакомо всем народам России.

Дарья Акимова