Российские и украинские пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера

Пользователи мессенджера Telegram в России и Украине жалуются на сбои в его работе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 22.11 мск было зафиксировано 376 жалоб. 60% приходится на проблемы с подключением к серверу, 19% — на проблемы с приложением и 21% — на проблемы с получением сообщений. Со сбоями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и некоторых других городов.

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24 февраля в работе Telegram тоже появлялись сбои. 40% пользователей сообщили о проблемах с подключением к серверу, еще у 34% наблюдались сбои в работе приложения, у 26% юзеров — трудности с получением сообщений. Основатель приложения Павел Дуров назвал причину сбоев в его работе. По его словам, неполадки возникли в результате беспрецедентной нагрузки.

Дарья Акимова