Дуров назвал причину сбоев в работе Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров назвал причину сбоев в работе мессенджера. По его словам, неполадки возникли в результате беспрецедентной нагрузки. Также некоторые пользователи могут периодически сталкиваться с краткосрочными перебоями в работе различных сервисов Telegram.

— Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений, — написал Дуров в своем аккаунте в Telegram.

Фото: commons.wikimedia.org

По данным сервиса DownDetector, 40% пользователей наблюдали проблемы с подключением к серверу, еще у 34% появились сбои в работе приложения. У 26% юзеров возникли трудности с получением сообщений. Сбои были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.

Диана Жиленкова