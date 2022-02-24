В работе Telegram начали наблюдаться сбои
В работе Telegram появились сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
40% пользователей сообщают о проблемах с подключением к серверу, еще у 34% сбои в работе приложения. У 26% юзеров трудности с получением сообщений.
Судя по карте, Telegram работает со сбоями в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве. О неполадках сообщают пользователи из Казани.
Неполадки в работе мессенджера были в понедельник, 21 февраля.
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