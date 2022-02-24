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В работе Telegram начали наблюдаться сбои

10:13, 24.02.2022
В работе Telegram начали наблюдаться сбои
Фото: pixabay.com

В работе Telegram появились сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

40% пользователей сообщают о проблемах с подключением к серверу, еще у 34% сбои в работе приложения. У 26% юзеров трудности с получением сообщений.

Фото: скриншот

Судя по карте, Telegram работает со сбоями в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве. О неполадках сообщают пользователи из Казани.

Фото: скриншот

Неполадки в работе мессенджера были в понедельник, 21 февраля.

Татьяна Леухина
ТехнологииITОбщество Татарстан

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