В работе Telegram начали наблюдаться сбои

В работе Telegram появились сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

40% пользователей сообщают о проблемах с подключением к серверу, еще у 34% сбои в работе приложения. У 26% юзеров трудности с получением сообщений.

Фото: скриншот

Судя по карте, Telegram работает со сбоями в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве. О неполадках сообщают пользователи из Казани.

Фото: скриншот

Неполадки в работе мессенджера были в понедельник, 21 февраля.

Татьяна Леухина