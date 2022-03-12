Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за английский клуб «Манчестер Юнайтед», стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Об этом сообщает RT.

В матче 29-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» 37-летний футболист оформил дубль. И сейчас в его активе 806 мячей за карьеру.

Таким образом, он побил рекорд австрийского и чехословацкого нападающего Йозефа Бицана по числу забитых мячей в официальных играх. Согласно статистике Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), на его счету 805 мячей.

Роналду является пятикратным обладателем награды «Золотой мяч», а также неоднократным чемпионом Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист выиграл чемпионат Европы в 2016 году и Лигу наций в 2019 году.

Фото: pixabay.com

В январе Роналду рассказал, когда может завершить карьеру. Он рассчитывает, что будет играть еще примерно пять лет. По словам спортсмена, у него все еще есть страсть к игре и голам.

Дарья Акимова