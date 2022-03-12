Квартальнов: «Все понимаю, результат неудовлетворительный. Руководство примет решение»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал шестой матч с «Авангардом» (0:2) в рамках первого раунда Кубка Гагарина. Он заявил, что его команде не хватило страсти и эмоций в решающей игре.

«Ноль голов — тяжело победить с таким результатом, нужно было забивать, переворачивать игру. К сожалению, это не получилось. Мы проиграли сопернику в страсти, присущей им, они были позаряженнее. Но своей молодежью я доволен — наши молодые ребята сыграли хорошо, на пределе. Не хватило агрессии, неистовости. Они это показывали, а у нас не получилось», — сказал специалист.

Также наставник «Ак Барса» ответил на вопрос о своем будущем в «Ак Барсе». У специалиста заканчивается год контракта, заключенного по схеме «1+1». На второй год договор автоматически продлевается в случае выхода в финал Восточной конференции. Однако задача выполнена не была.

— Я все прекрасно понимаю. Результат неудовлетворительный, руководство примет решение, я к этому готов, — заявил Дмитрий Квартальнов.

«Ак Барс» уступил «Авангарду» в 1/4 финала Восточной конференции со счетом 2-4. В регулярном чемпионате казанцы завершили сезон на четвертом месте Востока.