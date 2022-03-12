Минобороны РФ: в некоторых городах Украины гуманитарная ситуация достигла катастрофических масштабов

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в отдельных городах Украины гуманитарная ситуация достигла катастрофических масштабов. Об этом сообщает ТАСС.

Так, например, подобная ситуация сложилась в Мариуполе. Здесь сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами. Те угрожают физической расправой и пресекают любые попытки выхода из города. Кроме того, они минируют жилые кварталы, разрушают мосты и уничтожают объекты жизнеобеспечения. На 12 марта Россия предложила 10 гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Украина добавила один в житомирском направлении.

Кроме того, количество желающих эвакуироваться с Украины в Россию составляет более 2,6 млн граждан. По словам Мизинцева, только за прошедшие сутки было зафиксировано 19 963 обращения. В российских регионах штатно функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для граждан с Украины и из Донбасса.

Фото: function.mil.ru

Сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за время операции Вооруженные силы России вывели из строя 3 593 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них 61 вертолет, 126 беспилотных летательных аппаратов, 1 159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники.



Дарья Акимова