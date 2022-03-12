Минобороны РФ: за время операции выведены из строя 3 593 объекта военной инфраструктуры Украины

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за время операции Вооруженные силы России вывели из строя 3 593 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Среди них 61 вертолет, 126 беспилотных летательных аппаратов, 1 159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники. Также за этот день авиация и ПВО ВКС России сбили вертолет Ми-24 украинских ВВС и три беспилотника.

Помимо этого, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были поражены 79 объектов украинской военной инфраструктуры. Войска Луганской Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Молодежное, Возгорье и овладели южной и центральной частью населенного пункта Попасная.

Сегодня утром сообщалось, что был выведен 3 491 объект военной инфраструктуры Украины. Авиация и ПВО ВКС РФ сбили в воздухе пять беспилотников, два из которых «Байрактар ТБ-2» и одна тактическая ракета «Точка-У».



Дарья Акимова