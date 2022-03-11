В России за сутки зарегистрировали 50 743 новых случая COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 50 743 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 17 242 043 россиян, следует из данных федерального оперштаба.

За сутки с коронавирусом госпитализировано 7 566 пациентов. Это на 19,5% меньше по сравнению с 10 марта.

Вылечились от коронавируса еще 151 210 человек. Всего по состоянию на 11 марта выписано в связи с выздоровлением 15 194 927 россиян.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России подтверждено 674 случая смерти от COVID-19. Общее их число достигло 359 585.

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Татьяна Демина