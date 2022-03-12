Экс-глава Минэкономики РТ: Татарстан не должен пострадать из-за санкций

Экс-министр экономики Татарстана, проректор КФУ Марат Сафиуллин считает, что Татарстан не должен пострадать из-за введенных Западом санкций против России. Он объяснил это тем, что в регион привлечены в том числе «нефинансовые инвестиции».



По его словам, капитал будет работать всегда и вложившие ищут варианты того, как вовлечь это в хозяйственный оборот: «В 90-е годы никто не верил в сельское хозяйство, всегда говорили, что это черная дыра, но та политика, которую проводила и проводит республика, обеспечила нам продовольственную безопасность», — сказал Сафиуллин.

В республике может уменьшиться разнообразие продуктов питания, но даже в этом случае одни продукты можно будет заменить другими путем хорошей диверсификации или заменой компаний из недружественных стран на компании из дружественных рынков, рассказал он в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал недопустимым искусственное повышение цен на продукцию, производимую в России, якобы в связи с санкциями. По этому вопросу поступает много жалоб, отметил спикер ГД и сообщил: согласно имеющейся информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров и дефицита нет.

В Минсельхозе России подтвердили, что часть компаний «испытывают временные трудности» с поставками зарубежных компонентов, но вопрос решается — маршруты поставок оперативно меняют. При этом цены на детское питание, как на другие товары на детей, начали расти, заметили в Росстате и родительском сообществе Татарстана. Как сообщили «Реальному времени» в Татарстанском УФАС России, на данный момент в ведомстве получили несколько обращений и взяли вопрос на контроль. Подробнее о подорожании детских продуктов питания — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко