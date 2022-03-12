Deutsche Bank объявил о свертывании оставшегося бизнеса в России

Финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank сворачивает оставшийся бизнес на российской территории на фоне спецоперации РФ на Украине. Согласно заявлению банка, ведение нового бизнеса в РФ не планируется.

Отмечается, что финансовый институт оказывает поддержку своим зарубежным клиентам, которые не являются российскими гражданами, в сокращении их бизнеса в стране, передает ТАСС.

На прошлой неделе Сбербанк объявил о своем уходе с европейского рынка. Как сообщили в кредитной организации, с аномальным оттоком денежных средств столкнулись в том числе и дочерние банки. Также в Сбербанке заявили об угрозе безопасности сотрудников и отделений.



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Диана Жиленкова