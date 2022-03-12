Новости общества

05:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Deutsche Bank объявил о свертывании оставшегося бизнеса в России

00:41, 12.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Deutsche Bank объявил о свертывании оставшегося бизнеса в России
Фото: commons.wikimedia.org

Финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank сворачивает оставшийся бизнес на российской территории на фоне спецоперации РФ на Украине. Согласно заявлению банка, ведение нового бизнеса в РФ не планируется.

Отмечается, что финансовый институт оказывает поддержку своим зарубежным клиентам, которые не являются российскими гражданами, в сокращении их бизнеса в стране, передает ТАСС.

На прошлой неделе Сбербанк объявил о своем уходе с европейского рынка. Как сообщили в кредитной организации, с аномальным оттоком денежных средств столкнулись в том числе и дочерние банки. Также в Сбербанке заявили об угрозе безопасности сотрудников и отделений.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также