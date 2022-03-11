Евросоюз установит запрет на экспорт товаров «люкс» в Россию

Евросоюз планирует установить запрет на экспорт из своих стран товаров класса «люкс» в Россию. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, данная мера станет серьезным ударом по российской элите. Глава ЕК считает, что те, кто поддерживает спецоперацию России на Украине, «не должны иметь возможность вести свой привычный образ жизни», передает «РИА Новости».

Также сегодня Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России. Она отметила, что его целью является дальнейшая экономическая изоляция РФ.

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Диана Жиленкова