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Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России

21:42, 11.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России
Фото: pixabay.com

Евросоюз разрабатывает четвертый пакет антироссийских санкций, целью которого является дальнейшая экономическая изоляция РФ. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, введенные ранее санкции в отношении России сильно ударили по экономике страны и изолировали ее. Если военные действия не прекратятся, то Евросоюз намерен предпринимать дальнейшие шаги, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Также сегодня стало известно, что США введут блокирующие санкции против руководителей российских банков и депутатов Госдумы. Ограничительные меры будут распространяться на тех, кто поддержал признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

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