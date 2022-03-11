Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России

Евросоюз разрабатывает четвертый пакет антироссийских санкций, целью которого является дальнейшая экономическая изоляция РФ. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, введенные ранее санкции в отношении России сильно ударили по экономике страны и изолировали ее. Если военные действия не прекратятся, то Евросоюз намерен предпринимать дальнейшие шаги, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Также сегодня стало известно, что США введут блокирующие санкции против руководителей российских банков и депутатов Госдумы. Ограничительные меры будут распространяться на тех, кто поддержал признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Диана Жиленкова