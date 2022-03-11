Клишас: россиянам, которые будут обходить блокировки Facebook и Instagram, санкции не грозят

Россиянам, которые в случае запрета Facebook и Instagram будут обходить блокировки для подключения к ним, санкции не грозят. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сенатора, председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.



Информагентство чуть ранее сообщило, что меры против Meta не будут распространяться на WhatsApp, потому что в нем не размещают информацию, а общаются.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram после новостей о том, что компания Meta (владелец Facebook, Instagram) временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях в отношении российских военных. Следком возбудил уголовное дело против компании сразу по двум статьям 280, 205.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности».



Татьяна Леухина