Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до -11 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах может образоваться гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит -9..-6 градусов, в Набережных Челнах -11..-8 градусов, в Альметьевске -11..-8 градусов, в Чистополе -10..-7 градусов, в Буинске -9..-6 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Несколько дней назад профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в Казани в конце недели ожидается потепление.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели в республике ожидается небольшой снег. Ночью похолодает до -14..-9 градусов, а днем температура воздуха составит -6..-1 градус.

Диана Жиленкова