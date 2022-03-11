В Татарстане прививку от COVID-19 сделали более 2 тысяч подростков

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане первый компонент вакцины от коронавируса получили 2 006 детей. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Вакцинация доступна для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого используется вакцина «Спутник М». В Татарстан она поступила в конце января. Первая партия содержала 2 880 доз.

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане первый компонент вакцины против COVID-19 получили 2 475 099 человек. Завершил курс вакцинации, то получил оба компонента, 1 925 721 татарстанец.

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Татьяна Демина