«Незаконно добыли 122 стерляди»: в Татарстане задержали пятерых браконьеров

Фото: Следком по РТ

Сегодня Следком по РТ сообщил о возбуждении дела против пятерых жителей Мамадышского района. За день до Дня защитника Отечества их задержали на Каме близ деревни Соколка после добычи 122 экземпляров стерляди — рыбы, занесенной в Красную книгу.



На месте преступления 22 февраля текущего года сотрудники экономической полиции изъяли рыбу, а также 10 багров, 14 удочек и 10 ледобуров. Улов оценен силовиками в сумму свыше 500 тысяч рублей.

В СК не исключают появления новых фигурантов в деле о незаконной добыче водных ресурсов.