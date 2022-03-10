Новости происшествий

01:20 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

«Незаконно добыли 122 стерляди»: в Татарстане задержали пятерых браконьеров

14:30, 10.03.2022 2
«Незаконно добыли 122 стерляди»: в Татарстане задержали пятерых браконьеров
Фото: Следком по РТ

Сегодня Следком по РТ сообщил о возбуждении дела против пятерых жителей Мамадышского района. За день до Дня защитника Отечества их задержали на Каме близ деревни Соколка после добычи 122 экземпляров стерляди — рыбы, занесенной в Красную книгу.

На месте преступления 22 февраля текущего года сотрудники экономической полиции изъяли рыбу, а также 10 багров, 14 удочек и 10 ледобуров. Улов оценен силовиками в сумму свыше 500 тысяч рублей.

В СК не исключают появления новых фигурантов в деле о незаконной добыче водных ресурсов.

ПроисшествияБизнесОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10 мар
    у нас есть стерлядь?
    Ответить
  • Анонимно 10 мар
    Как видите)) почему бы и нет?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также