Клишас: активы иностранных компаний, уходящих из РФ, могут быть заблокированы

Глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному праву Андрей Клишас рассказал, что может произойти с активами иностранных компаний, уходящих из России. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, их активы могут быть заблокированы. Также у подобных компаний есть вероятность ограничения права собственности и запрет голосовать пакетами акций в дочерних обществах.

Фото: wikipedia.org

Сегодня глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов озвучил список иностранных компаний, которые могут национализировать в связи с их прекращением работы в России. Пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. Среди них Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие.



Дарья Акимова