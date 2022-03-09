Новости экономики

01:34 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Доллар достиг 120 рублей, евро — 130 рублей

11:53, 09.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Доллар достиг 120 рублей, евро — 130 рублей
Фото: pixabay.com

Доллар на Московской бирже достиг 120 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Курс евро поднялся до 130 рублей, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

7 марта курсы доллара и евро вновь достигли исторических максимумов на рынке Forex. Доллар поднимался до 154 рублей, евро — 168,08 рубля.

Центробанк установил новый порядок операций с наличной валютой. Теперь банки временно перестанут продавать наличную валюту гражданам. Однако если она есть на руках, то поменять ее на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок