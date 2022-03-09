Доллар достиг 120 рублей, евро — 130 рублей
Доллар на Московской бирже достиг 120 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Курс евро поднялся до 130 рублей, передает «РИА Новости».
7 марта курсы доллара и евро вновь достигли исторических максимумов на рынке Forex. Доллар поднимался до 154 рублей, евро — 168,08 рубля.
Центробанк установил новый порядок операций с наличной валютой. Теперь банки временно перестанут продавать наличную валюту гражданам. Однако если она есть на руках, то поменять ее на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
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