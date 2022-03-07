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Доллар на рынке Forex достиг 154 рублей, евро — 168 рублей

20:12, 07.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Доллар на рынке Forex достиг 154 рублей, евро — 168 рублей
Фото: pixabay.com

Курсы доллара и евро вновь достигли исторических максимумов. Об этом свидетельствуют данные Forex.

По состоянию на 19.38 мск доллар достиг 154 рублей, евро — 168,08 рубля, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

Днем максимальное значение евро составляло 150,58 рубля, доллара — 138,75 рубля. Вчера стоимость доллара достигала больше 109,185 рубля, евро — выше 122 рублей.

В Минфине России заявляли, что вложения в золото являются идеальной альтернативой скупке долларов на фоне нестабильной геополитической ситуации.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансы

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