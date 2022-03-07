Доллар на рынке Forex достиг 154 рублей, евро — 168 рублей
Курсы доллара и евро вновь достигли исторических максимумов. Об этом свидетельствуют данные Forex.
По состоянию на 19.38 мск доллар достиг 154 рублей, евро — 168,08 рубля, пишет ТАСС.
Днем максимальное значение евро составляло 150,58 рубля, доллара — 138,75 рубля. Вчера стоимость доллара достигала больше 109,185 рубля, евро — выше 122 рублей.
В Минфине России заявляли, что вложения в золото являются идеальной альтернативой скупке долларов на фоне нестабильной геополитической ситуации.
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