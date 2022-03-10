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В Казани пройдут обсуждения по вопросу предоставления участка на Авангардной для религиозных обрядов

11:59, 10.03.2022 1
В Казани пройдут обсуждения по вопросу предоставления участка на Авангардной для религиозных обрядов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Исполком Казани назначил проведение общественных обсуждений по вопросу использования земельного участка на улице Авангардной под осуществление религиозных обрядов. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Обсуждения состоятся в срок с 10 марта по 7 апреля. С 21 по 24 марта участники могут подать предложения в электронном виде — в ИС «Общественные обсуждения» и в письменном — в Управление архитектуры и градостроительства города.

Фото: скриншот

Согласно документам, речь идет об участке площадью 2060 кв.м возле Сормовской улицы, возле дома №91 по улице Авангардной.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:13
    Что такое религиозное обряды? Непонятно.. Если для мусульман то и обсуждать ничего, надо строить.
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