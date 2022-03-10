В Казани пройдут обсуждения по вопросу предоставления участка на Авангардной для религиозных обрядов
Исполком Казани назначил проведение общественных обсуждений по вопросу использования земельного участка на улице Авангардной под осуществление религиозных обрядов. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Обсуждения состоятся в срок с 10 марта по 7 апреля. С 21 по 24 марта участники могут подать предложения в электронном виде — в ИС «Общественные обсуждения» и в письменном — в Управление архитектуры и градостроительства города.
Согласно документам, речь идет об участке площадью 2060 кв.м возле Сормовской улицы, возле дома №91 по улице Авангардной.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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