В Елабуге предстанет перед судом водитель, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом

Фото: Максим Платонов (архив)

В Елабуге перед судом предстанет водитель, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

50-летний мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Елабужская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении него.

По версии следствия, 1 декабря 2021 года обвиняемый управлял автобусом КАМАЗ-Маркополо Bravis, двигаясь по автодороге Елабуга — Гари — Абалачи на территории Елабужского района. В пути он столкнулся с припаркованным на обочине грузовым автомобилем Меrcedec Benz Actros. В результате ДТП один из пассажиров автобуса скончался на месте.

Свою вину водитель полностью признал. В отношении него была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Уголовное дело направили в Елабужский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура РТ

7 марта Набережночелнинский суд отправил до 5 мая под стражу Рината Курнаева, задержанного после тарана 30 машин 2 марта. В отношении него в полиции возбудили два новых дела — о повреждении чужого имущества и хулиганстве. Ранее Курнаев стал фигурантом уголовного дела Следкома о применении насилия в отношении представителя власти.



Дарья Акимова