В Елабуге предстанет перед судом водитель, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом
В Елабуге перед судом предстанет водитель, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
50-летний мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Елабужская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении него.
По версии следствия, 1 декабря 2021 года обвиняемый управлял автобусом КАМАЗ-Маркополо Bravis, двигаясь по автодороге Елабуга — Гари — Абалачи на территории Елабужского района. В пути он столкнулся с припаркованным на обочине грузовым автомобилем Меrcedec Benz Actros. В результате ДТП один из пассажиров автобуса скончался на месте.
Свою вину водитель полностью признал. В отношении него была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Уголовное дело направили в Елабужский городской суд для рассмотрения по существу.
7 марта Набережночелнинский суд отправил до 5 мая под стражу Рината Курнаева, задержанного после тарана 30 машин 2 марта. В отношении него в полиции возбудили два новых дела — о повреждении чужого имущества и хулиганстве. Ранее Курнаев стал фигурантом уголовного дела Следкома о применении насилия в отношении представителя власти.
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