В Челнах арестован подозреваемый в массовом ДТП

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Сегодня Набережночелнинский суд отправил под стражу до 5 мая Рината Курнаева, задержанного после тарана 30 машин 2 марта. В отношении него в полиции возбудили два новых дела — о повреждении чужого имущества и хулиганстве, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



Ранее Курнаев стал фигурантом уголовного дела Следкома о применении насилия в отношении представителя власти. Решается вопрос о соединении дел — вероятнее всего, все материалы будут переданы в СК.

На время следствия подозреваемый будет заключен в СИЗО-5 в Чистополе.

Напомним, по версии Следкома, 2 марта Курнаев в нетрезвом виде пришел в городской многофункциональный центр, поругался с одной из сотрудниц, поломал оргтехнику. Затем челнинец сел за руль своего автомобиля и, пытаясь скрыться от прибывших на место полицейских, повредил более 30 машин, включая машины силовиков. Задержать его удалось после погони при помощи одного из автолюбителей.