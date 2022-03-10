Галимова о возможном оттоке мигрантов со строек: «Мы в этих условиях работаем уже два года»

Фото: Максим Платонов (архив)

В казанском Кремле оценили, как может сказаться возможный отток мигрантов со строек на регионе. По словам руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, республика в этих условиях живет уже пару лет.

— Мы в отсутствие мигрантов работаем уже практически последние два года, поэтому мы уже приспособились к этой ситуации. Как вы знаете, у нас массовый отток мигрантов произошел как раз-таки в пандемию в связи с невозможностью пересечения границ. Мы в этих условиях работаем уже два года, и эти условия пока еще не сорвали нам ни одну государственную программу, — рассказала она.

Галимова добавила, что при таком развитии событий будут искать дополнительные варианты решений, чтобы обеспечить строительную отрасль рабочей силой.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин не исключил, что Татарстан может столкнуться с оттоком мигрантов с республиканских строительных площадок. Точного прогноза он не дал. По его словам, ситуация прояснится только к середине мая.

В феврале в казанском Кремле заявили о необходимости увеличения числа мигрантов на строительных площадках Татарстана, «чтобы загрузить строительный рынок этими рабочими силами». «Это тот ресурс, на который мы опираемся», — обратила внимание Лилия Галимова, добавив, что мигранты — действительно важная часть строительного рынка.



Татьяна Демина