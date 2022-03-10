В Казани 9 марта произошло более 200 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани 9 марта произошло 202 ДТП, четыре из которых — с пострадавшими. В трех случаях автомобили столкнулись, еще в одном случился наезд на пешехода.

Сотрудники Госавтоинспекции города задержали десять водителей в пьяном состоянии и еще четырех водителей, у которых не было прав на управление автомобилем.

В отделы полиции в Казани 9 марта доставили семерых человек, которых подозревают в преступлениях, сообщили в ГИБДД города.

8 марта в Казани поймали семь пьяных водителей. В минувший вторник в городе произошло 121 ДТП, два из которых с пострадавшими — случились столкновение и наезд на стоящий транспорт.

Маргарита Головатенко