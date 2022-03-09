В Казани 8 марта поймали семь пьяных водителей

Фото: ГИБДД Казани

За 8 марта в Казани поймали семь пьяных водителей, еще у четырех не было прав, сообщили в Госавтоинспекции города.



Сотрудники ГИБДД за минувший вторник доставили в отделы полиции восемь граждан по подозрению в совершении преступлений.

Всего за 8 марта произошло 121 ДТП, два из которых с пострадавшими — случились столкновение и наезд на стоящий транспорт.

В Мензелинском районе Татарстана два легковых автомобиля вчера столкнулись на трассе. В результате аварии пострадали четыре человека. По предварительным данным, Lada выехала на встречную полосу и столкнулась со Skoda. По данным ГУ МЧС РФ по РТ, авария произошла примерно в 13.03 на 1 107-м км автодороги М-7 «Волга» около поселка Совхоз им. Воровского. В устранении последствий ДТП принимали участие 17 человек и шесть единиц техники.

Маргарита Головатенко