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Захарова назвала состояние Зеленского «специфическим»

10:12, 09.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Захарова назвала состояние Зеленского «специфическим»
Фото: mid.ru

Оценивать заявления президента Украины Владимира Зеленского, в том числе его заявления о готовности страны отказаться от членства в НАТО, нужно с учетом его «специфического» состояния, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Вы же видите, в каком он специфическом состоянии находится, когда выходит к микрофону. Уже специалисты должны разбираться, что там с ним происходит, — сказала она в эфире радио Sputnik и отметила, что исходя из этого не следует анализировать заявления украинского лидера «глубоко и всерьез».

Ранее Зеленский в интервью американскому каналу ABC заявил, что охладел к теме вступления Украины в НАТО из-за того, что альянс не готов к принятию Украины.

Маргарита Головатенко
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 мар
    Вес мир давит на него со всех сторон, и растерялся. Куда дется не знает, ну он отвечает за всё что происходит в мире, в мире. И за жертвы, и за экономики.
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