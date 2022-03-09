Захарова назвала состояние Зеленского «специфическим»

Оценивать заявления президента Украины Владимира Зеленского, в том числе его заявления о готовности страны отказаться от членства в НАТО, нужно с учетом его «специфического» состояния, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



— Вы же видите, в каком он специфическом состоянии находится, когда выходит к микрофону. Уже специалисты должны разбираться, что там с ним происходит, — сказала она в эфире радио Sputnik и отметила, что исходя из этого не следует анализировать заявления украинского лидера «глубоко и всерьез».

Ранее Зеленский в интервью американскому каналу ABC заявил, что охладел к теме вступления Украины в НАТО из-за того, что альянс не готов к принятию Украины.

Маргарита Головатенко