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Собственник промышленной трубы в Ключищах объяснил, почему решил разобрать ее — видео

22:21, 09.03.2022
Собственник промышленной трубы в Ключищах объяснил, почему решил разобрать ее — видео
Фото: скриншот видео

Собственник промышленной трубы кирпичного завода XIX века в Ключищах объяснил, почему решил разобрать ее. По его словам, состояние объекта является аварийным, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Собственник трубы рассказал, что она нигде не зарегистрирована и не является объектом капитального строительства. В любой момент труба может развалиться. Однако местные жители уверены, что кирпичная кладка простоит еще много лет.

Как пояснили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, если историко-культурная ценность объекта не будет доказана, то собственник сможет его снести. Проверка может длиться до 90 дней.

В конце февраля альпинисты начали разбирать трубу. Местные активисты решили обратиться в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Сейчас труба включена в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, также создана комиссия для рассмотрения его историко-культурной ценности. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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