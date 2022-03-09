Депутат Госдумы от Татарстана предложила отменить внеплановые проверки МСБ — их больше, чем плановых

Депутат Госдумы от Татарстана, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина предложила отменить не только плановые проверки малого и среднего бизнеса, но и внеплановые. Под исключение подпадают ситуации, касающиеся угрозы жизни, здоровью населения и безопасности страны.

— Большая часть проверок все-таки внеплановая, — отметила она.

Также Когогина считает необходимым расширить возможность введения налоговых каникул для МСП по сравнению с подобными мерами, которые были приняты в период пандемии COVID-19. По ее словам, налоговую отсрочку следует предоставлять индивидуальным предпринимателям по заявлению.

Фото: duma.gov.ru

Помимо этого, депутат предложила перезапустить программу стимулирования кредитования. Предполагается, что ставка для МСП будет составлять не более 15% годовых. А для обслуживания малого и среднего бизнеса предлагается ограничить банковские комиссии, передает «Интерфакс».

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, в котором содержится комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Согласно документу, допускается введение моратория на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий до конца 2022 года — за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан. Стоит отметить, что сейчас внеплановых проверок больше, чем плановых.

Диана Жиленкова