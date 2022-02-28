Татарстан вошел в число регионов России с наиболее низким уровнем безработицы

Фото: Максим Платонов

По итогам четвертого квартала 2021 года в России уровень безработицы составил 4,3%. Татарстан оказался в числе регионов, где были зарегистрированы наиболее низкие показатели.

Так, в республике уровень безработицы составил менее 2,5%. Подобные показатели наблюдаются в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Москве и Югре. Самый низкий уровень безработицы в Санкт-Петербурге — 1,5%.

Фото: realnoevremya.ru

Тем временем в семи российских регионах уровень безработицы превышает 10%. Наиболее высокие показатели отмечены в Республике Ингушетия — 30%, передает «РИА Новости».

В этом месяце сообщалось, что в РТ насчитывается 10,5 тыс. официально зарегистрированных безработных. Самый низкий уровень безработицы отмечен в Мензелинском, Тетюшском и Актанышском районах республики.

Диана Жиленкова