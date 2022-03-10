Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -11 градусов

В четверг, 10 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ожидается северо-восточный умеренный ветер. На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

Максимальная температура воздуха днем составит от -6 до -11 градусов. В Казани прогнозируется 9—11 градусов мороза. В Набережных Челнах дневная температура составит от -8 до -10 градусов.

Фото: Максим Платонов

По прогнозу синоптиков, 10 и 11 марта в Татарстане установится облачная погода с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром температуры опустятся до -15... -20 градусов, а при прояснениях и в низких местах до -24. Днем ожидается от -6 до -11 градусов.



Татьяна Демина