Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физических лиц

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на официальный портал правовой информации.

С этой целью от НДС освобождаются операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ. Кроме того, эта норма распространяется на правоотношения, которые появились с 1 марта 2022 года.

До этого приобретение драгоценных металлов облагалось НДС по ставке 20%, в том числе слитков, изымаемых из хранилищ банка. При обратной продаже этих слитков банку уплаченный НДС не возвращался. Условие о взимании НДС в зависимости от изъятия слитков из хранилищ банков было закреплено в законодательстве.

Также с 1 января 2023 года запрещается применять специальные налоговые режимы в ювелирной отрасли и при закупке металла. Такие режимы создавали неравные условия для тех производителей, которые находились на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

4 марта Госдума приняла во втором чтении закон, который выводит из-под НДС продажу драгоценных металлов в слитках физическим лицам. Законопроект 2 марта внес в парламент депутат Владислав Резник. Согласно документу, реализация драгоценных металлов в слитках не подлежит налогообложению физическим лицам.

В Минфине РФ заявили, что считают вложения в золото идеальной альтернативой скупке долларов на фоне нестабильной геополитической ситуации. По словам главы министерства Антона Силуанова, американская валюта является более волатильной и подвержена рискам разного рода. Поэтому она не может составлять достойную конкуренцию драгоценным металлам.

Максим Кокунин