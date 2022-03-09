Сбер предложил юридическим лицам вклады по ставке до 17,3%

Сбер значительно повысил ставки по депозитам в рублях для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В частности, по депозиту «Классический Онлайн» максимальная ставка по вкладам от 30 до 100 млн для юрлиц теперь составляет 17,3%, для индивидуальных предпринимателей — 15,37%.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:



— Сейчас поддержка предпринимателей особенно важна, поэтому мы решили предоставить им максимально выгодные условия по вкладам. По нашим данным, у клиентов малого бизнеса сумма депозитов в среднем составляет до 10 млн рублей: по условиям вклада «Классический Онлайн» ставка по таким вкладам для юридических лиц составит 16,47%, а для ИП — до 14,6%. Кроме этого, для дополнительной поддержки наших клиентов мы, как и прежде, не берем плату за популярные у предпринимателей нефинансовые сервисы, такие как «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру», «Электронный документооборот» в пакетах расчетно-кассового обслуживания.

Возрастное ограничение: 18+

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»