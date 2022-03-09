Власти Сумской области продлили действие гуманитарного коридора

Глава Сумской горадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил о продлении работы гумкоридора Сумы — Полтава, передает «РИА Новости».



«Всю ночь работала переговорная группа, и было продолжено действие гумкоридора из Сум в Полтаву сегодня, 9 марта, с 9.00 до 21.00 (10.00 — 22.00 мск)», — сказано в сообщении.

Он сообщил, что по гумкоридору можно выехать на личном транспорте или на автобусах — около 14.00 (15.00 мск) в Сумы вернутся 22 автобуса из Полтавы, покинувшие город накануне в составе первой эвакуационной колонны. Автобусами смогут воспользоваться беременные, женщины с детьми, пожилые люди и инвалиды.

Маргарита Головатенко