Россия объявляет «режим тишины» и готова обеспечить гуманитарные коридоры с 10.00 мск 9 марта

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Россия объявляет «режим тишины» и готова обеспечить гуманитарные коридоры с 10.00 мск 9 марта по ряду направлений на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российская сторона готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева через территорию Белоруссии в Гомель с последующей доставкой в Россию, в южном направлении — по согласованию с украинской стороной, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также военное ведомство сообщило о готовности обеспечить гуманитарные коридоры из Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя и из других населенных пунктов по согласованию с украинской стороной.

Сегодня днем Минобороны РФ сообщило, что власти Украины подтвердили только один маршрут — из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей. По этому маршруту удалось эвакуировать меньше тысячи людей — 723 человека. Из них 576 граждан Индии, 115 жителей Китая, 20 граждан Иордании и 12 жителей Туниса.

Вчера после переговоров и украинская, и российская стороны заявили о достижении успехов по вопросам гумкоридоров. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что Россия поставила ребром вопрос о них.



Татьяна Леухина