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НАТО намерена гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за ее пределы

15:38, 08.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
НАТО намерена гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за ее пределы
Фото: nato.int

Североатлантический альянс должен гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за пределы страны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— Чтобы гарантировать, что невозможны никакие ошибки в расчетах в Москве, НАТО значительно усилила свое присутствие на востоке альянса, — приводит ТАСС его слова.

Фото: pixabay.com

В высокой степени готовности находятся 130 самолетов, более 200 кораблей от крайнего Севера до Средиземного моря, развернуты тысячи дополнительных военных в регионе. НАТО готова защищать «каждый дюйм территории альянса», добавил Столтенберг.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Татьяна Леухина
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