НАТО намерена гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за ее пределы

Североатлантический альянс должен гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за пределы страны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— Чтобы гарантировать, что невозможны никакие ошибки в расчетах в Москве, НАТО значительно усилила свое присутствие на востоке альянса, — приводит ТАСС его слова.

Фото: pixabay.com

В высокой степени готовности находятся 130 самолетов, более 200 кораблей от крайнего Севера до Средиземного моря, развернуты тысячи дополнительных военных в регионе. НАТО готова защищать «каждый дюйм территории альянса», добавил Столтенберг.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.



Татьяна Леухина