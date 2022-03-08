Нидерландская компания Prosus откажется от своей доли в 27% в VK

Голландская инвестиционная компания Prosus спишет свою долю в российской технологической корпорации VK и санкций в отношении ее генерального директора Владимира Кириенко из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Доля Prosus оценивается в $700 млн. Списание полной балансовой стоимости актива VK ожидается в текущем отчетном периоде. Кроме того, компания попросила своих представителей в совете директоров VK уйти в отставку.

Prosus — это дочерняя компания южноафриканского холдинга Naspers, работающего в сфере печатных и электронных СМИ и интернет-технологий. Она специализируется на инвестициях в технологические компании по всему миру.

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Уже ряд технологических компаний объявили о приостановке деятельности в России из-за ситуации на Украине. Среди них — IBM, Adobe, Acronis.

Дарья Акимова