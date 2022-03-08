Беженцам из ДНР, ЛНР и Украины окажут бесплатную помощь на территории России

Фото: Максим Платонов

Беженцам из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а еще из Украины бесплатно окажут медицинскую помощь в России, такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Беженцам, согласно постановлению, бесплатно окажут первичную медико-санитарную помощь. Они могут рассчитывать на вакцинацию и получение лекарств по рецептам врачей. Еще беженцам будут оказывать специализированную помощь, включая высокотехнологичную, если она является неотложной.

По оценкам Минздрава РФ, за медицинской помощью в России могут обратиться порядка 150 тысяч человек.

Более 142 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) были эвакуированы в Россию с 18 февраля по утро 3 марта.

В Татарстане продолжается сбор гуманитарной помощи для вынужденных беженцев из ДНР и ЛНР. Несколько фур отправили в Ростовскую область. «Реальное время» побывало на месте отправки гуманитарной помощи 2 марта. В состав фуры вошли продукты с длительным сроком годности, крупы, средства гигиены, бытовая техника, туалетная бумага, школьные принадлежности, одежда. Фото и видео — в материале интернет-газеты.

Маргарита Головатенко