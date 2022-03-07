FIFA разрешила легионерам РПЛ доиграть сезон в зарубежных клубах

Международная федерация футбола (FIFA) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами. Об этом сообщается на сайте организации.

Иностранные клубы могут до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Иностранные игроки вправе подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами, однако клуб не сможет подписать краткосрочные контракты с более чем двумя такими футболистами, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

В конце февраля, после начала военной операции РФ на Украине, Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.



Татьяна Леухина