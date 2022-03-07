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Эрдоган в разговоре с Путиным допустил использование российского рубля в торговле

19:48, 07.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Эрдоган в разговоре с Путиным допустил использование российского рубля в торговле
Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому лидеру Владимиру Путину о возможности использования рубля в торговле. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

Путин, в свою очередь, поручил отправить 30 судов, груженных подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Лидеры двух стран провели телефонный разговор вчера. В ходе него Путин заявил, что приостановка российской военной операции на Украине возможна, только если Киев прекратит боевые действия и выполнит требования Москвы. Эрдоган раскритиковал «набирающую обороты в ряде западных государств оголтелую кампанию по дискриминации русской культуры и ее деятелей».

На прошлой неделе официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что Турция не планирует вводить санкции против России, чтобы оставался канал для диалога.

Татьяна Леухина
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