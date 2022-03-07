Эрдоган в разговоре с Путиным допустил использование российского рубля в торговле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому лидеру Владимиру Путину о возможности использования рубля в торговле. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.
Путин, в свою очередь, поручил отправить 30 судов, груженных подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море, передает «РИА Новости».
Лидеры двух стран провели телефонный разговор вчера. В ходе него Путин заявил, что приостановка российской военной операции на Украине возможна, только если Киев прекратит боевые действия и выполнит требования Москвы. Эрдоган раскритиковал «набирающую обороты в ряде западных государств оголтелую кампанию по дискриминации русской культуры и ее деятелей».
На прошлой неделе официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что Турция не планирует вводить санкции против России, чтобы оставался канал для диалога.
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