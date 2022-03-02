Турция не планирует вводить антироссийские санкции

Турция не планирует вводить санкции против России. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Страна не будет вводить ограничительные меры, чтобы оставался канал для диалога. Отдельно он отметил, что Турция не будет вводить санкции, которые навредят республике.

Фото: pxhere.com

— У нас [с Россией] тесные торговые отношения в таких областях, как туризм, поставки природного газа, сельское хозяйство, — передает ТАСС.

Вчера глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не будет пропускать через проливы военные корабли. В день начала военной спецоперации Украина обратилась к Турции с просьбой закрыть пролив Дарданеллы для кораблей РФ.



Татьяна Леухина